Пять суток ареста получили рекламщики наркотиков из Евпатории

В Евпатории сотрудники российской полиции города задержали двух парней, у которых при себе находился трафарет с рекламной надписью сайта по продаже наркотических средств, сообщает «Крымское информационное агентство».

Задержанные, 25-летний ранее судимый симферополец и его 20-летний приятель пояснили, что в течение дня они в Евпатории наносили на фасады зданий и двери подъездов рекламные надписи, за что должны были получить денежное вознаграждение или наркотики.

В ходе досмотра у 20-летнего задержанного обнаружили и изъяли полимерный пакет с веществом в порошкообразном состоянии белого цвета и приспособление для курения наркотического средства. Изъятое направлено на экспертизу.

Подконтрольный России Евпаторийский городской суд назначил задержанным штраф и административный арест на 5 суток.

Ранее Крым.Реалии сообщали, что в крымских городах на стенах домов, заборах, воротах все чаще можно увидеть нанесенные через трафарет зеленой и синей краской слова «соль» и адрес интернет-сайта под ним –так называемые закладки для «солевых» наркоманов.

Крымские общественники утверждают, что «соляная наркомания» распостранилась на полуострове после аннексии 2014 года.