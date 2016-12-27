В Крыму завершились съемки российской военной драмы «Джульбарс»

В Крыму завершились съемки российской военной исторической драмы «Джульбарс», сообщает КИА.

Идея картины основана на реальном событии, которое произошло 30 июля 1941 года около села Легедзино. Защищая отход в тылы мирных жителей, в атаку на противника пошли 500 пограничников и 150 служебных собак. Все они погибли.

Сюжет нового фильма повествует о том, как врач-хирург Кира вместе с маленькой дочкой Лизой попадает в мае 1941 года в пограничную школу собаководства, остается работать там врачом и знакомится с командиром Иваном Шевцовым. В отличие от мамы Лиза моментально находит себе друга. Джульбарс, недавно взятый пограничниками на поруки дикий пес, становится для нее настоящим защитником.

Картина запланирована 8-серийной. Продюсеры рассказали, что решили проводить съемки в Ялте из-за красивых пейзажей. Съемки также проходили в Симферополе, Севастополе и Бахчисарае. В массовых сценах задействованы крымчане.

Премьера фильма запланирована на 2017 год, картину «Джульбарс» покажет российский Первый канал.

Ранее сообщалось, что в Евпатории открыли мемориальную доску Владимиру Высоцкому. Доска размещена на улице Караимской, где 44 года назад проходили съемки фильма «Плохой хороший человек» по рассказу Антона Чехова «Дуэль». Одну из главных ролей в этом фильме сыграл Владимир Высоцкий.

Фильм с аналогичным названием был снят в Советском Союзе в 1935 году, однако, его сюжет отличается от новой картины.



