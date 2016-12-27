Еврокомиссия призвала Google и Facebook бороться с дезинформацией

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал социальные сети и крупные интернет-корпорации, такие как Facebook или Google, активнее бороться с дезинформацией в интернете и ложными новостями.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на Deutsche Welle, политические силы Германии также ищут способы на законодательном уровне обязать интернет-компании установить более жесткие сроки удаления ложной информации, которая может привести к дестабилизации в стране.

В 2017 году в Германии и Нидерландах пройдут парламентские выборы, во Франции запланированы выборы главы государства. Политики ФРГ заявили, что Россия готовится дестабилизировать обстановку с помощью пропагандистских кампаний и хакерских атак.

Во время предвыборной кампании в США Россию неоднократно обвиняли в попытках повлиять на выборный процесс. В Кремле все обвинения во вмешательстве отвергают.