Теракты в России не повлияют на Кремль – эксперт

Устраивать теракты против гражданского населения в России не имеет смысла из-за авторитарной системы правления. Такое мнение, комментируя крушение российского самолета Ту-154, высказал 26 декабря в вечернем эфире Радио Крым.Реалии международный обозреватель издания «Новое время» Иван Яковина.

«Терактов от ИГИЛ ожидать в российских городах не стоит по одной простой причине: такие теракты имеет смысл проводить только в тех местах, где действия правительства зависят от общественного мнения. Если они будут проведены в той стране, которая полностью тоталитарна, то это никакого влияния на действия правительства иметь не будет. Для террористов против обычного населения имеет смысл проводить теракты там, где демократия. В России демократии нет, и даже если там будут теракты, то они будут абсолютно бессмысленны для тех, кто их устраивает», – считает Яковина.

Журналист уверен, что запугать руководство России можно только «политическими или военными акциями».

«Акции против военных, против дипломатов или политического руководства имеют какой-то смысл, потому что пугают именно лидеров страны. Владимир Путин, как известно, с обычными людьми не считается. Он и за людей то их не считает», – сказал Яковина.

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Утром 25 декабря самолет Ту-154 Минобороны России разбился у побережья Сочи. По словам представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, самолет исчез с экранов радаров через две минуты после вылета из «Международного аэропорта Сочи».

В Москву уже прибыл первый самолет с телами жертв авиакатастрофы. Один погибший опознан, его имя не называется. Всего за два дня в районе крушения самолета в Черном море были обнаружены 13 тел. Поисковые работы продолжаются. В полутора километрах от берега на глубине в 25 метров спасатели нашли обломки лайнера.

Ранее министр транспорта России Максим Соколов, который возглавил правительственную комиссию по расследованию катастрофы Ту-154, сообщил, что Следственный комитет России отрабатывает все возможные причины авиакатастрофы, в том числе версию теракта, но говорить об этом преждевременно.

Власти России предполагают, что погибли все 92 человека, находившиеся на борту самолета, в том числе 68 участников ансамбля песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись на сирийскую базу Хмеймим, чтобы выступить перед российскими военнослужащими с праздничным концертом. Среди пассажиров была и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как «Доктор Лиза».

В России 26 декабря объявлено днем траура.