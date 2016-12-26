Федерация футбола Крыма презентовала логотип с грифоном и очертаниями полуострова

Федерация футбола Крыма, которая располагается на материковой Украине, обновила свой логотип. В символе футбольного объединения дизайнер представил грифона, очертания крымского полуострова и герб Украины.

Как рассказал Крым.Реалии вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Комуняр, назрела необходимость сделать символ более «современным и динамичным».

«Федерация футбола Украины и Премьер-лига, федерации футбола других стран также обновили логотипы, мы следуем тренду. Дизайнер киевлянин, он болельщик «Динамо», занимается разработкой проектов, в том числе и одежды для патриотических брендов. Это дизайнер, который знает толк в своей работе», – сказал Комуняр.

Разработкой логотипа дизайнер Александр Витюк занимался несколько месяцев по своей инициативе. Он предложил помощь воссозданной Федерации футбола Крыма. Проект логотипа утверждали и с поклонниками крымского футбола. Весь процесс разработки занял около четырех месяцев.

С августа этого года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины. Симферопольский футбольный клуб «Таврия» включили в Чемпионат Украины среди любителей. База клуба находится в поселке Железный порт Херсонской области, домашним стадионом, на время аннексии Крыма, стал «Машиностроитель» в городе Берислав. Главным тренером команды назначен Сергей Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.

16 октября, возрожденный на материковой части Украины крымский футбольный клуб «Таврия» провел первую игру на домашнем поле в Бериславе.