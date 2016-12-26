Вероятность теракта на борту ТУ-154 невелика – авиаэксперт

Вероятность теракта на борту самолета Ту-154 Министерства обороны России маловероятна. Такое мнение 26 декабря в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказал российский авиаэксперт Вадим Лукашевич.

«Обломки на морском дне занимают гораздо меньшую площадь, чем называлось раньше, и весь район поиска – это 10 квадратных километров. Вроде как основная часть обломков укладывается в 500 метров. Это говорит о том, что самолет, скорее всего, не разрушался в воздухе, а разрушился при ударе о воду. Версия теракта, которая отметалась нами сразу, а эксперты говорили, что напрасно, сейчас отходит на второй план. В ее пользу (версии теракта – КР), говорило только два факта: летчики не успели ничего передать о развитии аварийной ситуации на борту, и большой разлет осколков», – подчеркнул Лукашевич.

Российский эксперт заметил, что как только спецслужбы поднимут на поверхность черный ящик, станет ясна причина крушения Ту-154.

«Найдено, предположительно, местоположение фюзеляжа, он лежит не очень глубоко. Вчера говорили, что глубина 100-200 метров, сегодня говорят о 25-ти метрах. Это значит, что можно будет его поднять с помощью плавкрана. Черные ящики находятся в нормальном состоянии, потому, что не было серьезного воздействия. Информация должна там вся сохраниться. Как только мы поднимем бортовые самописцы, то узнаем, что произошло», – сказал Лукашевич.

Комментируя возможность крушения самолета из-за изношенности, эксперт сказал, что данный российский Ту-154 «больше стоял на земле, чем летал».

«У него средний налет около 23 часов в месяц. Назначенный ресурс для этого самолета – 35 лет службы или 65 тысяч летных часов. Ему, получается, 33 года, но налет у него чуть меньше 7 тысяч часов. Ресурс по летным часам использован всего на 25 процентов», – заметил Лукашевич.

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Утром 25 декабря самолет Ту-154 Минобороны России разбился у побережья Сочи. По словам представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, самолет исчез с экранов радаров через две минуты после вылета из «Международного аэропорта Сочи».

В Москву уже прибыл первый самолет с телами жертв авиакатастрофы. Один погибший опознан, его имя не называется. Всего за два дня в районе крушения самолета в Черном море были обнаружены 13 тел. Поисковые работы продолжаются. В полутора километрах от берега на глубине в 25 метров спасатели нашли обломки лайнера.

Ранее министр транспорта России Максим Соколов, который возглавил правительственную комиссию по расследованию катастрофы Ту-154, сообщил, что Следственный комитет России отрабатывает все возможные причины авиакатастрофы, в том числе версию теракта, но говорить об этом преждевременно.

Власти России предполагают, что погибли все 92 человека, находившиеся на борту самолета, в том числе 68 участников ансамбля песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись на сирийскую базу Хмеймим, чтобы выступить перед российскими военнослужащими с праздничным концертом. Среди пассажиров была и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как «Доктор Лиза».

В России 26 декабря объявлено днем траура.