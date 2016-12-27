Командир Ту-154 хотел посадить самолет на воду – СМИ

Разрушения хвостовой части самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем, предварительно свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду. Об этом 26 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах России.

«Водолазы обнаружили фрагменты самолета от крыльев до хвостовой части. По предварительным данным, повреждения свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду», – сказал собеседник агентства.

Утром 25 декабря самолет Ту-154 Минобороны России разбился у побережья Сочи. По словам представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, самолет исчез с экранов радаров через две минуты после вылета из «Международного аэропорта Сочи».

В Москву 26 декабря прибыл первый самолет с телами жертв авиакатастрофы. Опознано двоих погибших, один из них – пилот самолета Роман Волков. Всего за два дня поисков в районе крушения самолета в Черном море были обнаружены 13 тел. Поисковые работы продолжаются. В полутора километрах от берега на глубине в 25 метров спасатели нашли обломки лайнера.

Министр транспорта России Максим Соколов, который возглавил правительственную комиссию по расследованию катастрофы Ту-154, сообщил, что Следственный комитет России отрабатывает все возможные причины авиакатастрофы, в том числе версию теракта, но говорить об этом преждевременно.

Власти России предполагают, что погибли все 92 человека, находившиеся на борту самолета, в том числе 68 участников ансамбля песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись на сирийскую базу Хмеймим, чтобы выступить перед российскими военнослужащими с праздничным концертом. Среди пассажиров была и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как «Доктор Лиза».



