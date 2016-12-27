Радио Крым.Реалии: Откуда в Крыму гонконгский грипп?

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о превышении количества заболевших в конце 2016 года крымчан гриппом, а также появлении на полуострове гонконгского гриппа. Как в аннексированном Крыму справляются с недугом? Можно ли говорить об эпидемии гриппа в Украине и аннексированном Крыму? Что такое гонконгский грипп, и какая должна быть профилактика и лечение?

Все это ведущий Сергей Громенко обсуждает с заместителем министра охраны здоровья Украины – Александром Линчевским, а также главным детским иммунологом Киева – Федором Лапием.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.