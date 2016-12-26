Следком России проверяет обстоятельства смерти иракского дипломата в Москве

Следственный комитет России проводит проверку обстоятельств смерти иракского дипломата в здании посольства в Москве.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве Юлия Иванова, в понедельник утром 26 декабря в одном из кабинетов в здании посольства Ирака, расположенного на Погодинской улице в Москве, было обнаружено тело 46-летнего дипломата.

«При визуальном осмотре на теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружено», – отметила она.

Следственными органами ГСУ СК России по Москве организовано проведение доследственной проверки.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», –добавила Иванова.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли застреленным бывшего российского дипломата.



