Подозреваемый в берлинском нападении сбежал из города – следствие

Подозреваемый в совершении нападения в Берлине после атаки сумел бежать из города на поезде через Францию. Об этом 27 декабря сообщает Радіо Свобода.

24-летнего тунисца Аниса Амри сняли камеры наблюдения на железнодорожной платформе французского города Лион, сообщили 26 декабря немецкие и французские информагентства со ссылкой на представителей следствия. Он ехал один.

Аниса Амри застрелила полиция в итальянском городе Милан.

Ответственность за нападение, в результате которого погибли 12 человек, десятки были ранены, взяла на себя группировка «Исламское государство».