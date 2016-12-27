Дело экс-главы Феодосии передали в суд

Уголовное дело в отношении бывшего главы Феодосии Дмитрия Щепеткова направлено для рассмотрения в Феодосийский городской суд. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе российской прокуратуры Крыма.

По версии следствия, подконтрольный Кремлю глава администрации Феодосии, действуя совместно со своим заместителем, «потребовал от предпринимателя взятку в размере 300 тыс. долларов США для решения вопроса о продлении договора аренды, которые намеревался получить через посредников».

«По поддержанному прокуратурой ходатайству следователя обвиняемый был заключен под стражу и отстранен от исполнения обязанностей», – отметили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе отмечают, что обвинительное заключение по делу о покушении на получение взятки, совершенном в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 – ч. 6 ст. 290 УК России), направлено в Феодосийский городской суд.

В декабре 2015 года глава администрации Феодосии Дмитрий Щепетков и его заместитель Макар Макаров были задержаны сотрудниками ФСБ за вымогательство.

Позднее в отношении Щепеткова завели второе уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий. В апреле 2016 года депутаты Феодосийского городского совета досрочно расторгли контракт с арестованным Щепетковым.

В июне на внеочередной сессии Феодосийского городского совета главой подконтрольной Кремлю администрации Феодосии назначили бывшего руководителя крымского управления Федеральной службы судебных приставов Станислава Крысина.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».