В Черном море нашли «черный ящик» разбившегося Ту-154

Российские водолазы обнаружили в Черном море один из двух бортовых самописцев военного самолета Ту-154, который разбился 25 декабря. Об этом сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

В ближайшее время «черный ящик» планируют поднять на поверхность.

Самолет Ту-154 Министерства обороны России, следовавший в Сирию, упал в Черное море недалеко Сочи утром 25 декабря. Все 92 человека, находившиеся на борту, объявлены погибшими. Среди них – основной состав ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, военнослужащие и руководительница фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

Основные версии причин катастрофы – ошибка пилота и техническая неисправность. Версия теракта рассматривается, но не как приоритетная.