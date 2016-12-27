Чубаров рассказал об «авантюре Путина» с Керченским мостом

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сравнил строительство Керченского моста на территорию аннексированного Крыма с военной кампанией России в Сирии. Об этом 27 декабря сообщает издание «Обозреватель».

«Сирия одна из таких его многоаспектных авантюр. Здесь и финансовая авантюра, и политическая авантюра, которая отбирает множество жизней россиян. Решение строить Керченский мост относится к той же категории. Будем желать Путину, чтобы он на них не иссякал», – заявил Чубаров.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа добавил, что каждая новая авантюра президента России Владимира Путина приближает момент катастрофы российского государства.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Российской Федерацией.