В ближайшее время в Киев могут отправить 17 украинских заключенных из Крыма

Российский МИД запросил Киев о передаче 17 украинцев, отбывающих наказание в Крыму. Об этом 27 декабря заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщают «РИА Новости Крым».

«В ближайших наших планах рассмотрение вопроса о перемещении осужденных граждан Украины, которые сегодня находятся в исправительных колониях на территории Крыма и в других субъектах России. Для этого проделана определенная работа, собраны необходимые документы. И МИД России запросил МИД Украины о подтверждении их украинского гражданства, а также мы должны получить подтверждение, что украинская сторона готова принять для дальнейшего отбывания наказания этих граждан на территории Украины», – сказала Москалькова.

Накануне уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская встретилась в СИЗО Симферополя с заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтемом Чийгозом и фигурантами «дела 26 февраля» Али Асановым и Мустафой Дегерменджи. В то же время российский омбудсмен Татьяна Москалькова посетила в Николаевском СИЗО задержанных российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова.