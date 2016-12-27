В Мексике отменили 25 авиарейсов из-за опасений относительно безопасности самолетов российского производства

Мексиканская авиакомпания Interjet заявила, что ей пришлось отменить несколько рейсов из-за обязательной инспекции безопасности по самолетам Sukhoi Superjet 100 российского производства. Об этом 27 декабря сообщает Радіо Свобода.

Российские авиационные власти выдали такую директиву 23 декабря после того, как были обнаружены трещины на одном из таких самолетов.

Авиакомпания Interjet является одним из крупнейших клиентов российского авиапроизводителя Sukhoi, она имеет 20 лайнеров Superjet 100.

Агентство по защите прав потребителей Мексики сообщило, что отмена или перенос коснулись 25 рейсов и более 680 пассажиров.

В России авиакомпания «Аэрофлот», которая также является крупным клиентом авиапроизводителя Sukhoi, 24 декабря отменила 21 рейс на внутренних российских авиалиниях.

Российские проверки безопасности самолетов Superjet 100 были объявлены через несколько дней после того, как европейские регуляторы сертифицировали одну из версий этого лайнера для полетов в Евросоюзе.