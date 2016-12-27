Крымской статистике по гриппу верить нельзя – замминистра здравоохранения Украины

В сезон гриппа возможность развития эпидемии выше, чем в другое время, но статистика в аннексированном Крыму не способна точно выявлять эпидемиологический порог заболевания и количество больных. Такое мнение 27 декабря в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказал заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский.

«Учитывая то, как проводилась раньше статистика, как она считалась в Советском Союзе, а теперь подсчитывается в Крыму – этим цифрам верить нельзя, ни единой. И соответственно, принимать ее во внимание, а тем более, доносить до слушателя – это неправильно», – подчеркнул Линчевский.

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Эпидемический порог острых респираторных вирусных заболеваний в целом по Крыму превышен на 15% в связи с резким снижением температуры воздуха. Об этом 20 декабря сообщила подконтрольная Кремлю главный санитарный врач полуострова Наталья Пеньковская.

В частности, по словам Пеньковской, эпидпорог превышен в трех регионах Крыма: Керчи, Ленинском и Советском районах.

Она сообщила, что зарегистрировано уже 156 заболевших гриппом, у которых лабораторно подтвержден грипп штамма А Н3N2 (гонконгский вирус), который и прогнозировался в этом году.



