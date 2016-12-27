Экс-главу Феодосии обвинили еще в двух преступлениях

Следствие установило причастность экс-главы администрации Феодосии Дмитрия Щепеткова еще к двум преступлениям. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю управления Следкома Крыма.

«Так, в 2015 году он дважды потребовал от предпринимателей передать денежные средства в размере 500 тысяч рублей и 250 тысяч рублей соответственно на проведение фестиваля и в качестве благотворительной помощи ветеранам и инвалидам, проживающим в городе Феодосии. Указывая на то, что только при этом условии им будет принято решение о разрешении предпринимателям ведения коммерческой деятельности на территории города Феодосии», – отметили в пресс-службе.

27 декабря в пресс-службе российской прокуратуры Крыма сообщили, что дело экс-главы Феодосии направили в суд.

В декабре 2015 года глава администрации Феодосии Дмитрий Щепетков и его заместитель Макар Макаров были задержаны сотрудниками ФСБ за вымогательство.

Позднее в отношении Щепеткова завели второе уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий. В апреле 2016 года депутаты Феодосийского городского совета досрочно расторгли контракт с арестованным Щепетковым.

В июне на внеочередной сессии Феодосийского городского совета главой подконтрольной Кремлю администрации Феодосии назначили бывшего руководителя крымского управления Федеральной службы судебных приставов Станислава Крысина.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».