Джемилев, Чубаров и Джамала попали в топ-100 самых влиятельных украинцев

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный дупутат Рефат Чубаров и победительница «Евровидения-2016» певица Джамала вошли в топ-100 самых влиятельных украинцев по версии журнала «Фокус».

Соответствующий список опубликован на сайте издания.

Рефат Чубаров располагается на 61 месте, Мустафа Джемилев – на 62. Джамала занимает 96 строчку рейтинга.

В 2015 году Джемилев и Чубаров также попали в топ-100 влиятельных украинцев по версии «Фокуса». Они занимали 50 и 51 место соответственно.