Путин по видеоконференции даст старт поставкам газа в Крым – Песков

Президент России Владимир Путин даст старт поставкам газа в Крым по трубопроводу. Об этом 27 декабря сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.



«Президент начнет публичную часть рабочего дня в режиме видеоконференции. Он примет участие в открытии газоснабжения Крыма. Завершено строительство газопровода Краснодарский край-Крым. В Москве будут присутствовать глава Крыма Аксенов и исполняющий обязанности губернатора Севастополя Овсянников», – сказал Песков.

В середине декабря подконтрольный Кремлю министр топлива и энергетики Крыма Светлана Бородулина заявила 17 декабря, что завершилось строительство газопровода «Кубань-Крым».

По планам российских властей, газопровод протяженностью 400 километров должен соединить Россию с Крымским полуостровом. Трубопровод необходим для поставок «голубого топлива» к строящимся ТЭС в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 мегаватт.