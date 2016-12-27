Проект трассы «Таврида» передан в Главгосэкспертизу – СМИ

Проекты всех шести участков трассы «Таврида» в Крыму направлены в Главгосэкспертизу, контракт на начало подготовительных работ с подрядчиком планируют подписать уже в начале следующего года.

Об этом 27 декабря рассказал подконтрольный Кремлю исполняющий обязанности начальника государственного казенного учреждения «Служба автомобильных дорог Крыма», являющийся заказчиком строительства трассы «Таврида», Игорь Кравченко, сообщает Крыминформ.

«Проекты всех участков трассы «Таврида» переданы в Главгосэкспертизу». Контракт с подрядчиком – компанией ЗАО «ВАД» – на начало подготовительных строительных работ будет подписан уже в начале следующего года», – сказал Кравченко.

Средства на строительство автострады «Таврида», которая должна будет соединить Керчь и Севастополь, правительство России нашло «не без труда». Об этом российский премьер Дмитрий Медведев заявил на совещании в аннексированном Россией Севастополе 25 июля. Изначально ориентировочная стоимость трассы «Таврида» составляла 43 миллиарда рублей. Затем проект подорожал сначала до 85 миллиардов, а позже – до 139 миллиардов рублей.

Сдать в эксплуатацию трассу «Таврида» планировали в 2018 году. Но в июне начальник подконтрольной России службы автомобильных дорог Крыма Александр Мохна сообщил о сдвиге сроков строительства на два года.