В Джанкое назначили нового главу администрации

Подконтрольный Кремлю городской совет Джанкоя утвердил Эдуарда Селиванова в должности главы администрации города. Соответствующее решение приняли 27 декабря на заседании горсовета.

«В голосовании приняли 22 депутата, 20 из них отдали свои голоса за Селиванова, два бюллетеня признаны испорченными», – сообщает Крыминформ.

В издании добавили, что кандидатуры претендентов на должность главы администрации города были утверждены конкурсной комиссией под руководством подконтрольного Кремлю вице-премьера Крыма Юрия Гоцанюка на прошлой неделе. На рассмотрение комиссии подали документы пять кандидатов, после рассмотрения комиссия рекомендовала двоих – Эдуарда Селиванова и Олега Мироненко. Ранее Селиванов занимал должность заместителя главы администрации аннексированного Джанкоя.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».