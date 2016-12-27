На новогодние праздники в Крыму анонсируют выступления иностранных артистов

Во время новогодних праздников в аннексированном Россией Крыму анонсируют выступления артистов из Франции и Великобритании.

Как сообщает Севастопольский джазовый портал, в отеле «Крымский Бриз» (пгт Парковое, Большая Ялта) для гостей состоятся концерты европейских исполнителей.

Так, по сообщению ялтинского отеля, 31 декабря выступит французская джазовая певица Келли Джойс, а 2 января – британская поп-джаз группа Touch and Go.

На официальных сайтах артистов информации о концертах в Крыму нет.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 4 июня 2015 № 367 «Об утверждении Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», иностранные граждане могут попасть на полуостров исключительно через административную границу между материковой частью Украины и Крымом.

В статье 13 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» указано, что основанием для запрета въезда иностранцев в Украину является нарушение в пункте пропуска через государственную границу правил пересечения государственной границы Украины. Согласно части 3 статьи 13 этого Закона решение о запрете въезда в Украину принимается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере миграции, Службой безопасности Украины или органом охраны государственной границы.

9 октября 2016 года первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко объявила о намерении обратиться в Службу безопасности Украины с запросом об установлении запрета на въезд в Украину российским артистам, выступавшим в Крыму.