Керченская переправа может остановиться из-за непогоды

Из-за непогоды Керченская паромная переправа может приостановить свою работу 29 и 30 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия ООО «Морская дирекция».

«В акватории Керченского пролива 29 декабря и в первой половине дня 30 декабря ожидается ухудшение погодных условий из-за сильного ветра (до 20-25 м/с). Существует вероятность полной остановки работы Керченской паромной переправы на 12 и более часов», – говорится в сообщении.

В пресс-службе предприятия также отметили, что 31 декабря погода также может ухудшиться и призвали планировать поездки с учетом метеорологических прогнозов.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.