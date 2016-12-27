В Симферополе организовали занятия по фитнес-аэробике для мусульманок

Женская мусульманская общественная организация «Буллюр» («Хрусталь») организовала в Симферополе первую в Крыму группу по фитнес-аэробике для мусульманок. Об этом 27 декабря сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«У мусульманок есть определенные трудности в организации досуга или, например, занятиях спортом, так как надо исключить контакты с мужчинами не из числа ближайших родственников. Мы нашли хорошего тренера, которая со своим инвентарем пришла в наше помещение. У нас пока нет полноценного спортивного зала со всем необходимым оснащением, но мы к этому стремимся. Со временем, уверены, сможем улучшить условия и предложить мусульманкам еще несколько видов спортивных занятий», – рассказала участник объединения «Буллюр» Нияра Джанбазова.

Занятия проводят три раза в неделю в культурно-просветительском центре «Файдалы илим» («Полезные знания»), стоимость абонемента – 1500 рублей в месяц.

Джанбазова отмечает, что занятия могут посещать все женщины, независимо от национальности и вероисповедания: «Уверены, многие женщины ищут тренажерные и спортивные залы, не смешанные с мужчинами. Однако, это большая редкость».

В «Буллюр» уверяют, что единственная особенность занятий – полное отсутствие мужчин в посещении, а в остальном они ни в чем не отличаются от остальных фитнес-центров. По словам Джанбазовой, в инструктора большой опыт работы фитнес-тренером и посетители ею довольны.