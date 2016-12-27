Белые тигрята Тигрюли пережили опасный период – Олег Зубков

Крымский бизнесмен Олег Зубков сообщил корреспонденту Крым.Реалии, что белые тигрята, родившиеся месяц назад в ялтинском зоопарке «Сказка» пережили самый опасный период в их жизни.

«Тигрята в хорошей форме, у них отличный аппетит, самый опасный – первый месяц в их жизни уже позади. Тем более мы переживали, потому что Тигрюля отказалась их кормить», – сообщил Олег Зубков.

Белая тигрица Тигрюля, которую ялтинскому зоопарку «Сказка» подарила Юлия Тимошенко в 2009 году, 1 декабря родила трех тигрят. Все тигрята самцы. Сотрудники зоопарка дали им имена в честь знаменитых мушкетеров: Атос, Портос и Арамис.

По информации Олега Зубкова, к нему уже обратились потенциальные покупатели редких тигрят.

В декабре прошлого года в ялтинском зоопарке «Сказка» с разницей в несколько дней погибли три детеныша Тигрюли. Директор зоопарка Олег Зубков высказал предположение, что животные погибли от переохлаждения в связи с отключениями от электроэнергии.

Ялтинский зоопарк «Сказка» является первым крупным частным зоопарком с одной из крупнейших коллекций животных на постсоветском пространстве. Сафари-парк «Тайган» расположен в крымском городе Белогорске. Это крупнейший в Европе питомник различных пород львов и многих других видов животных, расположенный на территории 32 гектар из которых 20 гектар отведено под сафари. В данный момент на просторах парка проживают более 70 львов. Также здесь есть зоопарк, где представлены сотни животных других пород, в том числе десятки медведей и тигров, леопарды, ягуары, пумы, жирафы, верблюды, обезьяны, многочисленные парнокопытные и птицы.