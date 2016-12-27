Активность в пересечении админграниц с Крымом за год упала – Госпогранслужба

Государственная пограничная служба Украины фиксирует падение количества пересечений админграницы с Крымом. Так за год через пункты пропуска прошли 2 миллиона 600 лиц и 500 тысяч транспортных средств. Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко.

«Отмечаем общее уменьшение пропуска. Так, например, сегодня админграницу перешло 5 700 лиц и одна тысяча транспортных средств, если сравнить данные с аналогичными сутками прошедшего года, отметим уменьшение на 24% и 34% соответственно», – отметил Назаренко.

Он также подчеркнул работу Госпогранслужбы в направлении противодействия заходу иностранных судов в закрытые Украиной крымские порты.

«Мы оперативно реагируем на заход в закрытые Украиной порты на временно оккупированной территории. Ведомственной базой отслеживания надводной обстановки нами зафиксированы данные про 652 таких судна. Благодаря изменениям в законодательстве, созданы условия для задержания таких судов-нарушителей и их грузов», – подчеркнул глава украинской пограничной службы.

Назаренко напомнил о задержании в водах реки Дунай судна «Sky Moon», которое заходило в аннексированный Крым.

Военная прокуратура Украины привлекла к уголовной ответственности капитана танзанийского судна «Sky Moon», которое незаконно заходило в закрытые порты аннексированного Крыма.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. Крым объявлен временно оккупированной территорией.