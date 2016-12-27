Партнеры Радио Крым.Реалии получили лицензию для вещания на Крым

Партнеры Радио Крым.Реалии – общественная организация «Радио крымских громад» получили лицензию для радиовещания в FM-диапазоне на частоте 105.9 на территорию аннексированного Крыма. Об этом сообщил руководитель телерадиопроектов Крым.Реалии Александр Янковский.

По его словам, сейчас Радио Крым.Реалии ежедневно вещает на средних волнах и в интернете в объеме один час в сутки.

«Уже в ближайшее время наша команда готова увеличить объем вещания вдвое», – рассказал Янковский.

В общественной организации сообщили, что в течении года планируется довести вещание на Крым до 24 часов, используя при этом как собственные радиопрограммы, так и контент Радіо Свобода и Радио Крым.Реалии, а также других независимых радиовещателей.

По словам члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского, строительство вышки на Чонгаре будет завершено в январе.

«Вышка строится оперативно. Препятствием для нас является погода, она осложняет работу. Скорее всего, строительство завершится в первой половине января, тогда же будут смонтированы передатчики, и, я думаю, что в январе вышка будет открыта», – рассказал Костинский.

2 декабря на Чонгаре заложили первый блок телерадиовышки, которая обеспечит вещание на территорию Херсонской области и Крым. Планируемая высота вышки – 150 метров. Благодаря ей четыре украинские радиостанции начнут круглосуточное вещание в Херсонской области и Крыму. Вещание в FM-диапазоне охватит Джанкойский и Красноперекопский районы, частично – Симферопольский район.