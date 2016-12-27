Президент Румынии отклонил кандидатуру крымской татарки на пост премьера

Президент Румынии отклонил кандидататуру представительницы Социал-демократической партии, этнической крымской татарки Севил Шайдех на пост премьера. Она могла стать первой женщиной и первой мусульманкой в должности главы правительства Румынии, сообщает Радіо Свобода.

Клаус Йоханнис, объявляя свое решение 27 декабря, не объяснил причины, почему отклоняет кандидатуру Шайде.

«Я основательно проанализировал аргументы за и против и решил не принимать это предложение», – сказал Йоханнис в телеобращении.

Он призвал социал-демократов, которые победили на парламентских выборах 11 декабря, выдвинуть новую кандидатуру.

Ранее победившие на парламентских выборах в Румынии социал-демократы предложили избрать новым главой правительства страны этническую крымскую татарку, бывшего министра регионального развития Румынии 52-летнюю Севил Шайдех.

Ливиу Драгня, лидер Социал-демократической партии, заявил после объявления кандидатуры Севил Шайдех, что он не мог бы быть премьером из-за «ложного обвинения и неконституционного законодательства». Сейчас Драгня отбывает двухлетний условный срок по обвинению в махинациях на выборах.

Оппозиция заявляла, что, учитывая близкую дружбу Драгни и Шайдех – в 2011 году он был свидетелем на ее свадьбе – она будет действовать как марионетка лидера партии.