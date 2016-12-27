В Киеве пройдет прощание с крымскими татарином Русланом Муждабаевым

Прощание с бойцом батальона «Айдар», крымским татарином Русланом Муждабаевым, который скончался в возрасте 60 лет от сердечного приступа в зоне АТО, состоится 28 декабря в 10:00 в Киеве на проспекте Бажана, 7ж (станции метро «Вырлица», «Харьковская»). Об этом сообщает «QHA».

Проводить Муждабаева в последний путь придут его боевые побратимы, представители крымскотатарской общественности, члены Меджлиса.

После прощания боец будет похоронен на киевском кладбище «Северное», недалеко от села Липки.

Руслан Муждабаев воевал в составе 2-й афганской штурмовой роты. Известен под позывным «Русик Татарин».

Он прошел от Майдана до «Айдара». На передовой покойный часто вспоминал родной Крым, мечтая «освободить его от оккупантов».