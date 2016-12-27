У Лутковской надеются после праздников посетить других заключенных в Крыму

В офисе украинского омбудсмена заявляют, что намерены вернуться в аннексированный Крым после праздников, чтобы посетить и других заключенных там украинцев, к которым не удалось зайти во время визита 26 декабря.

«Есть такая договоренность. Есть обещание со стороны коллег из России, они предоставят нам возможность посетить и других лиц, и мы надеемся, что в ближайшее время, после праздников. Перечень постоянно пополняется, потому что люди к нам обращаются. Там есть как политические заключенные, по которым продолжается производство, так и люди, которым уже вынесли приговор. Мы планируем посетить максимальное количество людей, которое нам только позволят», – сказал в интервью Радіо Свобода руководитель секретариата уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Богдан Крикливенко.

Во время визита 26 декабря в аннексированный Крым уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской позволили посетить трех из 42 украинских политзаключенных. Омбудсмен смогла встретиться с тремя фигурантами «дела 26 февраля» – Ахтемом Чийгозом, Али Асановым и Мустафой Дегерменджи.