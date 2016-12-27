Расшифровка «черного ящика» с Ту-154 уже начинается – Соколов

Специалисты приступают к расшифровке «черного ящика» с разбившегося самолета Ту-154, версия о некачественном топливе рассматривается в рамках расследования, заявил глава Минтранса Максим Соколов, сообщает «Интерфакс-Россия».

«Самописец сегодня доставлен уже в Подмосковье, в Люберцы, в исследовательский центр Военно-воздушных сил министерства обороны. Специалисты уже приступают к расшифровке записей накопителей информации», – сказал Соколов.

По его словам, «есть информация, в том числе, что средствами радаров нашли и другие «черные ящики».

Соколов сказал, что обнаруженный накопитель информации был параметрическим и фиксировал основные параметры работы воздушного судна, вплоть до его разрушения.

«Самолет распался на несколько фрагментов. Мы видим несколько локализованных зон нахождения фрагментов самолета», – сказал Соколов.

Сейчас вокруг наибольшей зоны сконцентрирована основная группировка кораблей, работают порядка ста водолазов в общей сложности, добавил он.

Зона падения, по его словам, находится в пределах одной морской мили от берега, глубины нахождения фрагментов самолета от 17 до 30 метров.

Самолет Ту-154 Министерства обороны России, следовавший в Сирию, упал в Черное море недалеко Сочи утром 25 декабря. Все 92 человека, находившиеся на борту, объявлены погибшими. Среди них – основной состав ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, военнослужащие и руководительница фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

Основные версии причин катастрофы – ошибка пилота и техническая неисправность. Версия теракта рассматривается, но не как приоритетная.