Радио Крым.Реалии. Железная дорога в Крым. Подрядчики не объявились

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают, почему в России не могут найти генерального подрядчика на строительство железной дороги в Крым. Почему российские компании отказываются прокладывать железнодорожную ветку через строящийся мост, и на сколько может затянуться строительство? На эти вопросы ответят эксперт в транспортной отрасли Александр Кава и журналист Максим Гардус. Ведущий: Александр Янковский.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.