Никитский сад отправил в Сыктывкар желуди коллекционных дубов

Никитский ботанический сад отправил Центру экологического образования Сыктывкара Республики Коми соседней России желуди коллекционных дубов, сообщает пресс-служба ботсада.

«В Сыктывкар курьерской службой, чтобы подоспеть к празднику, отправили желуди дуба австрийского («турецкого», он, кстати, встречает гостей Сада прямо у входа), дуба ливанского, пушистого, каменного и пробкового», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что «первые в России посадки, дуба пробкового появились еще в 1820 году» именно в Никитском ботаническом саду.

«Сегодня они образуют самую старую в СНГ рощу, расположенную у нижней коллонады», – пояснили в Ботсаду.

Ранее сообщалось, что селекционеры Никитского ботсада назвали новую форму хризантем в честь города Волжский.