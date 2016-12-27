Расширенные санкции США против России вступают в силу

Расширенные санкции США против компаний из России и аннексированного Крыма 27 декабря обнародованы официально и вступают в силу, сообщает Радіо Свобода.

«США продолжают наращивать давление на Россию, вводя новые санкции за нарушение международного права и разжигания конфликта на востоке Украины. 15 компаний российского оборонпрома и 8 – во временно оккупированном украинском Крыму – под усиленными американскими санкциями. 27 декабря Министерство торговли США добавляет 23 компании из России и Крыма к американскому санкционному списку, превращая Крым в экономически токсический регион и блокируя деятельность российской оборонки», – заявили в посольстве Украины в США.

23 декабря Министерство торговли США проинформировало, что добавляет в список субъектов, на которые распространяются санкции, еще 23 юридические лица из России и из оккупированного Крыма. Власти США определили, что они действуют в ущерб интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов, говорится в сообщении.

Министерство пошло на этот шаг, чтобы обеспечить эффективность действующих санкций в отношении России за нарушение международного права и разжигания конфликта на востоке Украины, говорится в сообщении.

В список попали, в частности, российские оборонные компании, среди них семь дочерних организаций концерна «Алмаз-Антей» и восемь дочерних компаний концерна «Радиоэлектронные технологии», – или две российские компании в оккупированном Крыму – «Крымские порты» и «Крымская железная дорога».

Из этого нового перечня Министерства торговли несколько субъектов уже находятся под другими санкционными ограничениями США, которые объявляло ранее Министерство финансов этой страны.

Начиная с 2014 года, Запад в несколько этапов ввел в связи с дестабилизацией Украины и агрессией России против нее в Крыму, а затем на Донбассе несколько пакетов санкций. Они касаются, главным образом, российских физических и юридических лиц, а также лиц и учреждений из рядов донбасских и крымских сепаратистов и представителей прежнего руководства Украины. Кроме того, санкции наложены и на некоторые отрасли экономики России.

В последнее время Россия через своих союзников в западных странах, в первую очередь в ЕС, пытается продвигать идеи полной или хотя бы частичной отмены санкций и без выполнения международных обязательств. Кроме того, за улучшение отношений с Россией высказывался избранный будущий президент США Дональд Трамп и в ходе избирательной кампании, и уже после избрания.