В Крыму с нового года ожидается повышение тарифов на свет и тепло

С нового года в Крыму намерены поднять тарифы на свет и тепло. Подорожание планируется осуществить в два этапа: с 1 января и с 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю госкомитета по ценам и тарифам Крыма.

Как рассказали в ведомстве, рост тарифов на тепло для населения в первом полугодии составит 10%, во втором – 15%. На электроэнергию минимальный тариф увеличится на 17%, а максимальный тариф (за объем, потребленный свыше 600 кВт/ч в месяц) не изменится.

«С 1 января 2017 года одноставочный тариф для населения, проживающего в городах и поселках городского типа, составит 2,04 рубля за кВт/ч за объем до 150 кВт/ч в месяц (включительно), 2,55 рубля за кВт/ч – за объем от 150 до 600 кВт/ч в месяц (включительно), 4,95 рублей за кВт/ч – за объем свыше 600 кВт/ч в месяц», – пояснили в пресс-службе.

С 1 июля 2016 года тарифы на газ и тепло для крымчан повысились, в среднем, на 10%, на электроэнергию, водоснабжение и водоотведение – в среднем, на 15%, на услуги по утилизации, обеззараживанию и захоронению твердых бытовых отходов – на 8%. При этом с 1 октября также были запланированы повышения тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению.