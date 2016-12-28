Стоимость проезда в троллейбусах изменится в Крыму с 1 января

В Крыму с 1 января 2017 года изменится стоимость проезда в троллейбусах Алушты, Ялты и Симферополя. Изменение цены намерены провести в два этапа: с 1 января по 30 июня 2017 года стоимость проезда для населения составит 12,00 рублей, с 1 июля по 31 декабря – 14,00 рублей.

Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю госкомитета по ценам и тарифам Крыма.

В ведомстве рассказали, что также утвержден предельный тариф на проезд наземным электрическим транспортом по трассе Симферополь – Ялта в размере 1,47 рублей за километр, при этом минимальная стоимость проезда составит 20,00 рублей. Стоимость перевозки одного места багажа, независимо от расстояния, в междугороднем сообщении составляет 10% от стоимости проезда пассажира.

По словам пресс-службы, предприятием «Керчьгортранс» так же установлен тариф на перевозку пассажиров. Так, в период с 1 января до 30 июня 2017 года включительно тариф составит 10,00 рублей за одного пассажира, с 1 июля 2017 года – 12,00 рублей.