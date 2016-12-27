В России на Ставрополье изъяли более 1,5 тысячи литров «Боярышника»

В России полицейские Ставропольского края изъяли более 1,5 тысячи литров спиртосодержащего косметического средства «Боярышник». Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД страны Ирина Волк.

«Сотрудниками полиции совместно с представителем краевого Общественного совета на территории одного из рынков Ставрополя выявлено и пресечено два факта незаконной оптовой реализации лосьона «Боярышник». Из незаконного оборота изъято и направлено на исследование более 1,5 тысячи литров данной продукции», – сказала она.

По ее словам, по данным фактам в отношении предпринимателей собраны административные материалы, они направлены на рассмотрение в Промышленный районный суд города Ставрополя. Была проведена экспертиза, которая установила, что в составе изъятого содержатся запрещенные вещества, опасные для жизни и здоровья человека.

По состоянию на 26 декабря в результате отравления косметическим средством «Боярышник» в российском Иркутске погибло 77 человек. Люди с отравлением начали обращаться в больницы Иркутска с 17 декабря. Выяснилось, что все они пили концентрат для ванн «Боярышник», в котором вместо этилового спирта был смертоносный метиловый.

После этого Роспотребнадзор России ввел запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, который будет действовать в течение 30 дней на всей территории страны. С 26 декабря запрет вступил в силу.