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Полозов: на суде по «делу Чийгоза» продолжили исследовать фотографии

Митинг возле Верховного Совета АРК, Симферополь, 26 февраля 2014 года

Митинг возле Верховного Совета АРК, Симферополь, 26 февраля 2014 года

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Адвокат Николай Полозов описал в Фейсбуке ход 61-го дня судебных заседаний по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. В ходе заседания подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма продолжил исследовать вещественные доказательства – фотографии.

«Сегодня была исследована серия фотографий, охватывающих периоды времени с 12:57 по 13:18 и с 14:00 по 14:04. К сожалению, отсутствовали фотографии за 42 минуты в период с 13:18 по 14:00. Однако, вопреки позиции обвинения, утверждающего, что массовые беспорядки начались с 13 часов, на фотографиях в 14 часов отсутствуют признаки массовых беспорядков», – подчеркнул Полозов.

На фотографиях, как сообщает адвокат, отчетливо видны коридоры, которые митингующие «проукраинского» митинга самостоятельно организовывали.

«Видно, как «пророссийские» митингующие выдавливают в левой части внутреннего двора Верховного Совета АРК «проукраинских» митингующих, осуществляя провокации и локальные стычки. Никаких предметов для насилия у митингующих в руках не наблюдаются, равно как распыление газа и прочих ужасов, указанных в обвинении», – сказал Полозов.

Следующее судебное заседание по делу Ахтема Чийгоза состоится 28.12, начало в 9:30.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Ранее крымский суд оставил Чийгоза под арестом до 8 апреля.

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