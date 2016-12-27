Крымскому активисту Балуху продлили арест до 5 февраля

Раздольненский районный суд Крыма 27 декабря продлил срок содержания под стражей украинского активиста Владимира Балуха до 5 февраля 2017 года, сообщила Крымская правозащитная группа.

Приговор вынес судья Александр Абеляшев, он же ранее избрал украинскому фермеру меру пресечения до 6 января 2017 года.

Ранее правозащитники заявляли, что в СИЗО Симферополя у Балуха ухудшилось состояние здоровья, усилились боли в спине, обострился хронический бронхит. Адвокат просил 22 декабря на заседании российского Верховного суда Крыма заменить меру пресечения на домашний арест, чтобы Балух мог помогать своей пожилой больной матери, но суд отказал.

ФСБ задержала Балуха утром 8 декабря. По сообщению его жены, сотрудники ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома, в селе Серебрянка Раздольненского района, табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Как подчеркнули в Крымской правозащитной группе, по мнению Владимира Балуха, внимание к нему со стороны полиции обусловлено его проукраинской позицией, которая выражалась открыто – на территории его жилища на флагштоке все это время развевался государственный флаг Украины.