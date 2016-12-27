У омбудсмена заявляют, что договорились о визите к Сущенко и Панову

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская заявляет, что с российской стороной удалось договориться о посещении находящихся в Москве журналиста Романа Сущенко и «крымского диверсанта» Евгения Панова. Об этом сообщает Радіо Свобода.

«Поскольку уже установлено определенное доверие, мы можем продвигаться дальше. Имею в виду, что Татьяна Москалькова сможет приезжать навещать российских граждан, а мы в ответ надеемся осуществлять визиты к нашим гражданам, например в Москве», – сказала Валерия Лутковская.

Как заявили в пресс-службе омбудсмена, таким образом будет проводиться мониторинг условий содержания под стражей граждан Украины на территории России и граждан России на территории Украины.

Как сообщили в офисе уполномоченного, в ближайшие недели Лутковская планирует посетить осужденных украинских граждан, содержащихся в исправительных колониях в Симферополе. Омбудсмены Украины и России планируют продолжать переговоры по перемещению осужденных украинцев из пенитенциарных учреждений аннексированного Крыма на материковую часть Украины. Речь идет о 17 осужденных, сообщили в пресс-службе уполномоченного.

Во время визита 26 декабря в аннексированный Крым уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской позволили посетить трех из 42 украинских политзаключенных. Омбудсмен смогла встретиться с тремя фигурантами так называемого «дела 26 февраля» – Ахтемом Чийгозом, Али Асановым и Мустафой Дегерменджи.

В тот же день уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила в следственном изоляторе Николаева Максима Одинцова и Александра Баранова. Этих двух людей Москва называет российскими военнослужащими, а Генеральная прокуратура Украины квалифицирует их действия как «дезертирство» и «государственная измена».

ФСБ России 30 сентября во Москве задержала корреспондента агентства «Укринформ» Романа Сущенко, обвинив его в шпионаже. Сущенко все обвинения отвергает, Украина призывает немедленно его отпустить.

10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в аннексирована Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. С тех пор Андрей Захтей и Евгений Панов находятся под стражей. Их перевезли в СИЗО Москвы. Власти Украины отрицают обвинения Москвы и называют их «провокацией» российских спецслужб. Правозащитники заявляли, что на теле Панова обнаружили следы пыток.