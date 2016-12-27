СМИ: данные с «черного ящика» Ту-154 говорят об ошибке пилотирования

Предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев Ту-154, разбившегося над Черным морем, подтвердил версию об ошибке пилотирования, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Подробности, связанные с записью «черного ящика», пока не сообщаются. Все три самописца были найдены и доставлены в исследовательский центр Военно-воздушных сил Министерства обороны.

Самолет Ту-154 разбился в воскресенье утром, 25 декабря вскоре после вылета из Сочи, откуда он направлялся в Сирию. На борту находились 92 человека. Власти России заявляют, что все они погибли. В ФСБ заявили, что не рассматривают версию теракта, а причиной катастрофы мог быть отказ двигателей из-за некачественного топлива, техническая неисправность или ошибка пилота.

Издание «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщает, что свидетелем катастрофы стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ. По его словам, самолет летел очень медленно, а его носовая часть была сильна задрана. Эта информация делает приоритетной версию об ошибке пилота, отмечает издание. Официального подтверждения этим словам нет.