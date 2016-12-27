Хакер из Москвы причинил ущерб крымским операторам связи более чем на 30 млн рублей

В Симферополе осужден хакер, который причинил ущерб двум крымским мобильным операторам на сумму 30 млн рублей. Об этом сообщает Симферопольский городской сайт со ссылкой на российскую прокуратуру Крыма.

«Установлено, что осужденный с помощью IT-технологий вмешивался в работу телефонного оператора, искусственно увеличивая объем международного трафика и, соответственно, задолженность перед транзитным оператором. В результате ГУП РК «Крымтелеком» и ООО «Севтелекомсвязь» причинен ущерб на общую сумму свыше 30 млн рублей», – говорится в сообщении.

23-летний житель Москвы Александр Журин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК России (причинение имущественного ущерба владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб).

Виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, со штрафом в размере 600 тысяч рублей.

Также с него взыскан причиненный мобильным операторам ущерб, в том числе взыскание обращено на арестованное имущество осужденного на 4 млн рублей.