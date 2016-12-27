Российский адвокат окажет помощь депортированному крымскому татарину Халилову

Российский адвокат Дагир Хасавов окажет юридическую помощь депортированному из Крыма в Краснодарский край крымскому татарину Недиму Халилову. Об этом он сообщил в Фейсбуке.

«Недим Халилов истощен физически от непрерывных голодовок, потерял более 20 кг веса, что отразилось негативно на зрении и слухе, он, конечно, измучен... Но, несмотря на это, он поднялся, и нам удалось с ним пообщаться. Все, что нужно, я узнал, и теперь надо действовать!» – написал Хасавов.

Состояние здоровья депортированного крымского активиста Недима Халилова ухудшилось в связи с голодовкой.

Халилов ранее написал заявление в российские правоохранительные органы об отказе от госпитализации в случае ухудшения состояния здоровья.

7 ноября, по решению подконтрольного Кремлю суда крымского татарина Недима Халилова вывезли за пределы Крыма. Халилову дали возможность заехать домой, взять теплые вещи, деньги и документы. Сейчас Халилов находится в фильтрационном пункте в Краснодарском крае.