В Киеве начал работу консультативный совет при прокуратуре АР Крым

Во вторник 27 декабря в Киеве прошло первое заседание консультативного совета при прокуратуре Автономной Республики Крым.

Этот орган создан для координации между прокуратурой, органами власти и общественными, правозащитными организациями. Так описал цель работы совета в комментарии Крым.Реалии избранный глава объединения, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

«В консультативный совет вошли практически все правозащитные организации, которые занимаются проблемами нарушения прав человека в Крыму. Совет определил свое положение, порядок встреч – периодические заседания, на которые будут выноситься актуальные вопросы. Когда мы будем координировать свои действия, мы придем к видению, чем занимается государство в лице прокуратуры АР Крым, чтобы решить проблемы в отношении нарушений прав человека в Крыму. Сегодня прокуратура не сможет справиться с поставленными перед ней задачами без координации и без работы с правозащитными организациями», – считает Бариев.

Членами совета стали представители общественных организаций, депутаты Верховной Рады Украины, государственные исполнительные органы по вопросам Крыма, представители прокуратуры. Всего в совет вошли 16 человек, уточнил глава организации.

Прокуратура АРК при Генеральной прокуратуре Украины после аннексии Крыма Россией функционирует на материковой части страны и находится в Киеве.