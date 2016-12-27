Вынесен приговор о посредничестве в получении взятки экс-главой администрации Феодосии

Российский Феодосийский городской суд вынес приговор в отношении бывшего назначенного Кремлем заместителя главы администрации города Феодосии Макара Макарова. Об этом 27 декабря сообщает подконтрольная России прокуратура Крыма.

«Макаров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Установлено, что осужденный совершил посредничество во взяточничестве, поспособствовав в получении главой администрации города Дмитрием Щепетковым взятки в размере 300 тысяч долларов США», – говорится в сообщении.

Макарову назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении бывшего главы Феодосии Дмитрия Щепеткова направлено для рассмотрения в Феодосийский городской суд.

В декабре 2015 года глава администрации Феодосии Дмитрий Щепетков и его заместитель Макар Макаров были задержаны сотрудниками ФСБ за вымогательство.

Позднее в отношении Щепеткова завели второе уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий. В апреле 2016 года депутаты Феодосийского городского совета досрочно расторгли контракт с арестованным Щепетковым.

В июне на внеочередной сессии Феодосийского городского совета главой подконтрольной Кремлю администрации Феодосии назначили бывшего руководителя крымского управления Федеральной службы судебных приставов Станислава Крысина.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».