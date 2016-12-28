Радио Крым.Реалии: Украинский омбудсмен в Симферополе. О чем договорились Лутковская и Москалькова?

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о первом после аннексии Крыма визите Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Валерии Лутковской в Симферополь. Вместо запланированного посещения 42 осужденных на полуострове крымчан Лутковская смогла встретиться лишь с тремя. В то же время, российский омбудсмен Татьяна Москалькова, посетила в Николаеве двух крымских военных изменивших присяге и арестованных на административной границе с полуостровом. Что значит первый визит украинской группы в Крым, и о чем договорились украинский и российский омбудсмены?

Все это ведущий – Максим Кошелев обсуждает с руководителем секретариата украинского омбудсмена – Богданом Крикливенко, а также женой Ахтема Чийгоза – Эльмирой Аблялимовой.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

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