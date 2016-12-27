Ислямов рассказал о разнице между блокадами Крыма и Донбасса

Вице-президент всемирного конгресса крымских татар и один из инициаторов торговой и энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов сравнил акции, проводимые ранее на административной границе с аннексированным Крымом и сейчас – с оккупированным Донбассом, сообщает «112 Украина».

«Блокада блокаде рознь. Я прекрасно понимаю, что те ребята, которые собрались ее делать, часть этих ребят мы знаем, часть не знаем. Я не вижу сейчас согласованных действий, но я об этой истории слышал еще 2 месяца назад. Это очень тонкая история, ее можно делать, только доведя ее до конца. Это системный процесс. Будут разные провокации и с материковой стороны, и с той стороны. Торговля с оккупированными территориями – это не просто бизнес, это супербизнес и он всегда замешан на крови», – подчеркнул Ислямов.

По его словам, у активистов блокады полуострова были штаб и «политическое прикрытие».

«У нас был штаб блокады. У нас было «политическое прикрытие» в виде Джемилева и Чубарова и это вселяло уверенность, что мы доведем все до конца. Немаловажно, что мы – коренной народ Крыма, мы имеем на это право», – подчеркнул Ислямов.

16 декабря бойцы добровольческих батальонов предъявили боевикам на Донбассе ультиматум с требованием освобождения украинских военных, которые удерживаются в плену. Боевики должны начать обмен пленными. В противном случае их ждет экономическая блокада.

В сентябре 2015 года на всех трех контрольно-пропускных пунктах админграницы с Крымом началась гражданская акция по блокаде полуострова. Активисты перекрыли все трассы на полуостров и не пропускали туда фуры с товарами. Блокада длилась, пока украинская власть официально не прекратила торговлю с оккупированной территорией. Затем акция перешла в другой формат: сейчас активисты помогают пограничникам и таможенникам Украины.