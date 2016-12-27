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Новости

Ислямов рассказал о разнице между блокадами Крыма и Донбасса

На территории проведения акции по гражданской блокаде Крыма вблизи КПВВ «Чонгар», 18 ноября 2015 года

На территории проведения акции по гражданской блокаде Крыма вблизи КПВВ «Чонгар», 18 ноября 2015 года

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Вице-президент всемирного конгресса крымских татар и один из инициаторов торговой и энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов сравнил акции, проводимые ранее на административной границе с аннексированным Крымом и сейчас – с оккупированным Донбассом, сообщает «112 Украина».

«Блокада блокаде рознь. Я прекрасно понимаю, что те ребята, которые собрались ее делать, часть этих ребят мы знаем, часть не знаем. Я не вижу сейчас согласованных действий, но я об этой истории слышал еще 2 месяца назад. Это очень тонкая история, ее можно делать, только доведя ее до конца. Это системный процесс. Будут разные провокации и с материковой стороны, и с той стороны. Торговля с оккупированными территориями – это не просто бизнес, это супербизнес и он всегда замешан на крови», – подчеркнул Ислямов.

По его словам, у активистов блокады полуострова были штаб и «политическое прикрытие».

«У нас был штаб блокады. У нас было «политическое прикрытие» в виде Джемилева и Чубарова и это вселяло уверенность, что мы доведем все до конца. Немаловажно, что мы – коренной народ Крыма, мы имеем на это право», – подчеркнул Ислямов.

16 декабря бойцы добровольческих батальонов предъявили боевикам на Донбассе ультиматум с требованием освобождения украинских военных, которые удерживаются в плену. Боевики должны начать обмен пленными. В противном случае их ждет экономическая блокада.

В сентябре 2015 года на всех трех контрольно-пропускных пунктах админграницы с Крымом началась гражданская акция по блокаде полуострова. Активисты перекрыли все трассы на полуостров и не пропускали туда фуры с товарами. Блокада длилась, пока украинская власть официально не прекратила торговлю с оккупированной территорией. Затем акция перешла в другой формат: сейчас активисты помогают пограничникам и таможенникам Украины.

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