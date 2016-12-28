В Крыму на два дня объявили штормовое предупреждение

В Крыму с 29 по 30 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю МЧС Крыма.

«В связи с выходом южного циклона днем 29 декабря, сутки 30 декабря в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, гололед, отложение мокрого снега, метель. На дорогах гололедица. Очень сильный северо-восточный ветер 25-30 м/с», – говорится в сообщении.

В ведомстве призывают соблюдать необходимые меры безопасности во время непогоды.