В Крыму возбудили уголовное дело за незаконные раскопки в древнем городе

По материалам российской прокуратуры Крыма возбуждено уголовное дело по факту незаконных раскопок «Древний город Нимфей». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что в ноябре 2015 года на территории земельного участка, расположенного в первой охранной зоне памятника федерального значения «Древний город Нимфей», произведены земельные работы без специального разрешения, в ходе которых изъят археологический предмет – цельная амфора (сосуд) второй половины пятого века до нашей эры», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 243.2 УК России (изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле, проводимые без разрешения (открытого листа), повлекшие повреждение культурного слоя).

В ведомстве отметили, что на сумма ущерба составила 500 тысяч рублей.