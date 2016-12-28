Госдепартамент США отверг обвинения Эрдогана в поддержке исламистов

Официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер выразил решительное несогласие с высказываниями президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что США поддерживают боевиков группировки «Исламское государство». Об этом он заявил 27 декабря на регулярном брифинге.

Тонер назвал «смешными» и «бессмысленными» претензии Эрдогана, что западные силы коалиции поддерживают «террористические» группировки в Сирии.

«Если вы посмотрите на то, что мы делаем на севере Сирии и в Ираке, то станет очевидно, что мы полностью преданы идеи разгрома и уничтожения группировки «Исламское государство», – добавил Тонер.

27 декабря президент Турции Эрдоган заявил о «доказательствах», что вместо поддержки Турции, Запад поддерживает группировки «Исламское государство», которое является объектом воздушных ударов США в Сирии и Ираке с 2014 года.

«Они поддерживают все террористические группировки YPG («Отряды народной самообороны»), PYD («Курдский демократический союз»), в том числе и «Исламское государство», – сказал Эрдоган.

Он также отметил, что Турция может предоставить доказательства в виде фотографии и видеосъемок.